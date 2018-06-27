Влияние россиян на президентские выборы в США еще и не измерено до конца – Google

В Google заявили, что грязные политические технологии существовали задолго до эпохи соцсетей, просто несколько десятилетий назад их не замечали.

Влияние российской стороны на президентские выборы в США 2016 года все еще не измерено до конца, и российским хакерам частично приписывают «заслуги», к которым они непричастны, заявил топ-менеджер Google, глава технологического инкубатора Jigsaw Джаред Коен.

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В интервью журналу «Новое время» Коэн отметил, что в США знают о вмешательстве России в выборы, и знают способы, которыми она пытается это делать.

«Мы можем защитить уязвимые места, если будем достаточно осторожны с ответами и предположениями сегодня. Однако до конца еще не измерили влияние россиян на выборы в США. Мне кажется, мы частично приписываем им заслуги, к которым они не имеют отношения», – указал эксперт.

Коэн напомнил, что грязные политические технологии существовали задолго до эпохи соцсетей, просто еще несколько десятилетий назад их не замечали.

«Сейчас у политиков намного больше инструментов для таргетирования своего электората, чем когда-либо в истории. А мы, в свою очередь, все это видим, обсуждаем и ужасаемся. Мир за последние 50 лет стал лучше, но поскольку у нас сейчас больше инструментов обнаруживать проблемы, то мы думаем, что, наоборот, стали жертвой регресса. В действительности это не так», - указал он.

Эксперт также констатировал, что грязные политические интернет-технологии, зачастую, не приносят их инициаторам серьезных результатов.

«На самом деле ни DDoS-атаки, ни множество других кибератак, ни всевозможный спам, ни троллинг в социальных сетях не приносят их инициаторам существенных результатов. Но это все продолжает существовать. Почему — загадка. Крупнейшие вебигроки должны обратиться к тактике коллективного действия, думать стратегически, чтобы ответить на эти вызовы», – констатировал он.

Напомним, в апреле Комитет разведки Палаты представителей США, большинство в котором за республиканцами, опубликовал окончательный отчет о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Читайте полное интервью Джареда Коэна в свежем выпуске еженедельника «Новое время» (27 июня, №24 (200).