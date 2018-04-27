В США опубликовали окончательный отчет о вмешательстве РФ в выборы президента

Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада.

Комитет разведки Палаты представителей США, большинство в котором за республиканцами, опубликовал окончательный отчет о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Associated Press.

В рассекреченной комитетом версии отчета сообщается, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

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В то же время в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, Россия стремилась посеять раздор в США через кибератаки и социальные сети.

Также отмечается, что представители Демократической партии не согласны с выводами, представленными в отчете.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей завершили проект доклада, в котором говорится о том, что не было никакого заговора или координации действий между избирательной кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа и Россией.

"Мы не нашли никаких доказательств сговора", - сообщил тогда журналистам республиканец Майк Конавей и предположил, что те, кто верит в заговоры, читают слишком много шпионских романов.