В Гонконге женщина застрелила свою тетю и ранила еще троих человек из-за спора о наследстве

По данным СМИ, стрельба произошла на семейной встрече из-за "спора о наследстве".

В Гонконге, который считается одним из самых безопасных городов мира, в парке рядом с оживленным торговым центром женщина открыла стрельбу из пистолета. В результате один человек погиб и трое получили ранения.

Как сообщает Reuters, 44-летняя женщина была арестована. По данным СМИ, инцидент произошел на семейной встрече из-за "спора о наследстве".

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По неофициальным данным, женщина убила свою 80-летнюю тетю. Двое мужчин находятся в критическом состоянии, в том числе 62-летний, которому пуля попала в голову. Третий раненый, женщина, находится в стабильном состоянии.

Как сообщал УНИАН, ранее в США возле супермаркета мужчина протаранил авто, застрелил двух женщин и покончил с собой.