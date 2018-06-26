Российский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев

В Украине российский уполномоченный по правам человека хочет встретиться с осужденным российским военным и моряками судна "Норд".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в столицу Украины, чтобы встретиться с осужденным российским военнослужащим Максимом Одинцовым и членами экипажа судна "Норд".

Читайте такжеГенсек Совета Европы официально обратился к Путину с требованием освободить Сенцова

Об этом сообщает российское агентство ТАСС. По словам Москальковой, МИД РФ направил украинской стороне ноту с просьбой о посещении уполномоченным российского гражданина в СИЗО.

"Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Людмилы Денисовой (украинский омбудсмен – ред.), понятно, что она ходатайствует и не против", - отметила Москалькова, отвечая на вопрос о ее возможной встрече с Одинцовым.

Уполномоченный сообщила, что после этого хотела бы встретиться с моряками арестованного судна "Норд".

"Было бы правильно отпустить рыбаков домой, которые удерживаются здесь, никакого преступления они не совершали, нужно их отпустить. Буду просить об этом власти", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, украинский омбудсмен Татьяна Денисова 13 мая отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по «личной инициативе», а ее визит не был согласован.

До сих пор российская сторона не пускает к Денисову Сенцову, отказывают даже в видеосвязи с осужденным режиссером.