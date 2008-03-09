В Ираке нашли захоронение 100 человек, убитых, вероятно, после вторжения США

03:47, 09 марта 2008
Мир
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Массовое захоронение нашла полиция

Правоохранительные органы Ирака обнаружили близ города Эль-Халис, расположенного в 80 км к северу от Багдада, массовое захоронение.

Как сообщили корреспонденту Reuters в американском военном командовании, это одна из крупнейших могил, найденных в стране за последние месяцы.

«По предварительным данным, в ней могут находиться останки примерно 100 человек», - отметил пресс-секретарь американского контингента майор Уинфилд ДЭНИЕЛСОН.

По предположению иракской полиции, эти люди, вероятно, были убиты незадолго после вторжения США в Ирак в марте 2003 года.

 

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