Путин готовит послание Федеральному собранию - СМИ

Президент РФ Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию, с которым он выступит 4 декабря, самостоятельно, точно так же, как он делал это в прошлом году, сообщил источник в Кремле, сообщает РИА Новости.

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"Президент занимается подготовкой послания, и так же, как послание предыдущее по воссоединению Крыма и России, так же и сейчас он его сам готовит. Безусловно, там материалы запрашивает, экспертную оценку по каким-то решениям, но что в итоге будет, знает только президент", — сказал источник в Кремле.