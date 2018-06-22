Южная Корея и КНДР возобновят встречи разъединенных войной семей

В последний раз встречи семей, которые были разделены границей между Кореями, состоялись в 2015 году.

Южная Корея и КНДР договорились о возобновлении практики встречи членов семей, которые были разделены границей, образовавшейся в результате войны между двумя странами в 1950-х годах.

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Как передает DW.com, к такому согласию пришли в пятницу, 22 июня, делегации Южной и Северной Кореи во время переговоров, которые проходили в Сеуле.

Встречи разделенных семей пройдут в период с 20 по 26 августа на территории курорта на горе Кымгансан в Северной Корее, говорится в совместном заявлении делегаций обеих стран.

В последний раз встречи семей, которые были разделены границей между Кореями, состоялись в 2015 году. Впоследствии подобные свидания прекратились в связи с ухудшением отношений между КНДР и Южной Кореей из-за активизации ракетных испытаний Пхеньяном. Восстановить такую практику пообещали лидеры обеих стран во время их встречи в конце апреля этого года.