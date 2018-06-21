"Больше нет войны": Южная Корея объявила об окончании вражды с КНДР

21:02, 21 июня 2018
Мир
249 0
REUTERS

Читайте такжеТрамп вскоре может обвинить Ким Чен Ына в предательстве его доверия – американский дипломат

По его словам, после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, Сеул объявил об окончании вражды между Северной и Южной Кореей.

Он также добавил, что КНДР работают над полной денуклеаризацией, а Южная Корея и США приостановили совместные военные учения на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что «на полуострове больше нет войны».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #КНДР#Южная Корея