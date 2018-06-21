"Больше нет войны": Южная Корея объявила об окончании вражды с КНДР
21:02, 21 июня 2018Мир
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Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что «на полуострове больше нет войны».
REUTERS
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с Северной Кореей. Об этом сообщает «Ренхап».
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По его словам, после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, Сеул объявил об окончании вражды между Северной и Южной Кореей.
Он также добавил, что КНДР работают над полной денуклеаризацией, а Южная Корея и США приостановили совместные военные учения на Корейском полуострове.
Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что «на полуострове больше нет войны».
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