"Больше нет войны": Южная Корея объявила об окончании вражды с КНДР

Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что «на полуострове больше нет войны».

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с Северной Кореей. Об этом сообщает «Ренхап».

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По его словам, после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, Сеул объявил об окончании вражды между Северной и Южной Кореей.

Он также добавил, что КНДР работают над полной денуклеаризацией, а Южная Корея и США приостановили совместные военные учения на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что «на полуострове больше нет войны».