МИД России обвинил западных политиков в измельчании
Российский президент Владимир Путин выгодно отличается от "бесцветных менеджеров" во главе стран Запада.
Об этом заявил заместитель главы российского МИД Василий Небензя, передают Вести.
"Где фигуры масштаба де Голля, Кеннеди, того же Рейгана, Коля или хотя бы Киссинджера? Странами правят не политические лидеры, а какие-то бесцветные менеджеры, нанятые на работу на 4-5-летний срок. Большинство из них не способно мерить выше плинтуса, а их политический вес оценивается не по делам, в которых они еще и не самостоятельны, а по умению нравиться и излагать свои мысли, выдавая часто за таковые их отсутствие", - подчеркнул дипломат.
Читайте такжеForbes назвал Путина самым влиятельным человеком мираМасштаб политических лидеров Европы мельчает, считает он.
"Неслучайно наш президент в лидерах общемировых рейтингов. Где в западном мире ему ровня? Не вижу ни одного", - отметил замглавы МИД.