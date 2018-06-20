Частная разведка США указала на потерю Россией давнего союзника

Россия была крупным и единственным союзником Беларуси.

Начиная с 2014 года, Беларусь из верного союзника России превратилась в нейтрального посредника между Западом и РФ.

Об этом сообщают аналитики американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает "Апостроф".

"В 2011 году Беларусь твердо находилась на российской орбите и была полностью изолирована от Запада политически. Разгон акций протеста после президентских выборов 2010 года, на которых засидевшийся в кресле президента Александр Лукашенко обеспечил себе четвертый срок после спорного голосования, побудил Европейский союз и Соединенные Штаты ввести санкции против страны и ее высших должностных лиц, в том числе Лукашенко. Россия была крупным и единственным союзником Беларуси", - отмечает аналитик Stratfor.

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Ситуация изменилась в 2014 году, после событий Евромайдана в Украине, когда Лукашенко понял, что необходимо приспосабливаться к геополитическим изменениям, чтобы не повторить судьбу Януковича.

"После Евромайдана он умело поменял позицию – или, скорее, провел ребрендинг – Беларусь из верного союзника России, изолированного от Запада, превратилась в посредника между Россией и Западом в их противостоянии из-за Украины, - поясняет автор материала. – Минск стал одним из основных мест переговоров для официальных лиц из России, Украины и Европейского союза, а главное соглашение о разрешении конфликта известно как Минский протокол. Лукашенко превратил географическое положение своей страны в геополитическое преимущество, гарантируя, что украинский конфликт не распространится на Беларусь и что Минск будет рассматриваться как благоприятное нейтральное место для дипломатических переговоров (наподобие Швейцарии во время Второй мировой войны или Финляндии во время Холодной войны)".

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес России из-за попыток приватизировать победу в войне против нацистской Германии.