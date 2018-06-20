Не Туском единым: большинство поляков хотят видеть на посту президента Дуду

Если бы второй тур президентских выборов в Польше проходил в июне, то в нем победил бы действующий президент.

Если бы глава Европейского совета Дональд Туск прошел во второй тур президентских выборов в Польше с действующим главой государства Анджеем Дудой, то проиграл бы ему.

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Такие результаты опроса института Pollster для издания Super Express, передает ЕвроПравда.

Если бы второй тур президентских выборов в Польше проходил в июне, то в нем победу одержал бы действующий президент с результатом у 52,5%.

"Через 2,5 года стабильного управления "Права и справедливости" высокую оценку деятельности имеет и Анджей Дуда. Нет политика, который мог бы емуугрожать, даже если это такая выдающаяся личность как Дональд Туск" – цитирует издание политолога Казимежа Кика.

Опрос проводился 13-14 июня, в нем приняли участие 1043 поляка.