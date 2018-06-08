Туск заявил, что G7 должна оставаться неизменным форматом

Он заявил, что присоединение России к группе высокоразвитых стран потребует определения новых целей и роли.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что «Большая семерка» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) должна оставаться неизменным форматом.

Об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии, перед началом саммита G7 в регионе Шарлевуа (Квебек).

«Я вижу много спекуляций относительно «Большой шестерки плюс один», «Большой семерки минус один» или «Большой семерки плюс один». Очевидно, что «Большая семерка» остается такой, какой она есть. Это счастливая цифра, по меньшей мере в нашей культуре», - заявил Туск.

При этом он обратил внимание на реакцию пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, которая была довольно четкой: «Россия менее заинтересована в этом формате, чем наши другие партнеры здесь в Канаде».

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В связи с заявлением президента США Дональда Трампа о желании вернуть Россию к встречам группы высокоразвитых стран, Туск заявил, что «не так легко удивляться» заявлениям Трампа.

Президент Евросовета назвал G7 единственным и уникальным форматом.

«Сегодня гораздо важнее убедить наших американских партнеров укрепить наш формат, который регулируется мировым порядком, а не рассчитывать на что-то новое более проблематичное, сложное, что потребует определения, какой будет основная цель этого нового формата», - заявил Туск.

«Я абсолютно осознаю, каким является наш долг, какова наша историческая роль в рамках «Большой семерки». Это также будет сложно сегодня для меня определять наши общие цели в этом контексте с такими другими партнерами как Россия», - заявил Туск.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в «Большую семерку».