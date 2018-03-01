Европарламент проголосовал за жесткие санкции против Польши

Теперь для введения жестких наказаний против Польши необходимо четыре пятых голосов в Совете ЕС.

Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за санкции Евросоюза против Польши.

В четверг, 1 марта, евродепутаты приняли соответствующую резолюцию 422 голосами "за", против проголосовали 147 евродепутатов, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Поводом для таких жестких действий стало сворачивания в стране демократии и правового государства, а их целью - отказ польского правительства национал-консерваторов из "Права и справедливости" (ПиС) от скандальной реформы правосудия.

Читайте такжеВ Европарламенте разрешили запускать санкции против Польши из-за скандальной реформыОт правительств стран-членов Евросоюза, таким образом, требуется действовать согласно статье 7 Маастрихтского соглашения, которая позволяет приостанавливать действие отдельных прав страны-нарушителя. Речь может идти о санкциях вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете Европейского Союза.

Теперь для введения жестких наказаний против Польши необходимо четыре пятых голосов в Совете ЕС - то есть на это должны согласиться 22 страны-члена Евросоюза. Первое такое голосование ожидается в апреле.

Впрочем, Еврокомиссия попытается убедить Варшаву пересмотреть свои реформы, которые подрывают принцип разделения ветвей власти. В частности недавние изменения относительно судопроизводства частично сделали суды зависимыми от подконтрольного правящей партии министерства юстиции. До сих пор Польша отвергала критику и заявляла о вмешательстве Брюсселя во внутренние дела страны.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейская комиссия приняла решение начать процедуру введения санкций в отношении Польши, предусмотренную ст.7 Трактата о Европейский Союз (признание Радой риска серьезного нарушения государством-членом ЕС ценностей Союза).

Напомним, 24 июля президент Польши Анджей Дуда применил право вето на противоречивые законы о Верховный суд и Национальный совет судей. Принятие этих законов польским парламентом вызвало массовые протесты внутри Польши и критику за рубежом.

25 июля президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов, принятых парламентом Польши в рамках противоречивой судебной реформы, инициированной правительством.