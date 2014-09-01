Будущий президент Совета ЕС Туск назвал войной агрессию России против Украины

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Туск заявил сегодня в Вестерплатте на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине начала Второй мировой войны.

"Сегодня, когда мы смотрим на трагедию украинцев, на войну, - потому что это слово нужно применять, - на востоке нашего континента, знаем, что сентябрь 1939 года не может повториться", - отметил он.Читайте такжеЛитва решительно осуждает военное вторжение России в Украину

Туск отметил, что на этой неделе государства НАТО встретятся в Великобритании для того, чтобы обсудить новую политику, в том числе, в контексте последних событий в Украине.

По его словам, ключевой задачей новой политики НАТО, которую должны принять члены блока, должна стать "безопасность и эффективность западного сообщества в связи с угрозой войны уже не только на востоке Украины".

"Еще есть время для того, чтобы задержать тех в Европе и в мире, для кого насилие, сила, агрессия вновь становятся арсеналом политического действия", - сказал избранный председателем Совета ЕС польский премьер.

Напомним, новым президентом Совета Европейского Союза был избран премьер-министра Польши Дональд Туск. Он начнет свою работу на посту 1 декабря.