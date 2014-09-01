Будущий президент Совета ЕС Туск назвал войной агрессию России против Украины
Глава польского правительства и будущий президент Совета ЕС Дональд Туск считает агрессии Российской федерации против Украины войной, которая грозит не только восточным регионам Украинского государства.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Туск заявил сегодня в Вестерплатте на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине начала Второй мировой войны.
"Сегодня, когда мы смотрим на трагедию украинцев, на войну, - потому что это слово нужно применять, - на востоке нашего континента, знаем, что сентябрь 1939 года не может повториться", - отметил он.Читайте такжеЛитва решительно осуждает военное вторжение России в Украину
Туск отметил, что на этой неделе государства НАТО встретятся в Великобритании для того, чтобы обсудить новую политику, в том числе, в контексте последних событий в Украине.
По его словам, ключевой задачей новой политики НАТО, которую должны принять члены блока, должна стать "безопасность и эффективность западного сообщества в связи с угрозой войны уже не только на востоке Украины".
"Еще есть время для того, чтобы задержать тех в Европе и в мире, для кого насилие, сила, агрессия вновь становятся арсеналом политического действия", - сказал избранный председателем Совета ЕС польский премьер.
Напомним, новым президентом Совета Европейского Союза был избран премьер-министра Польши Дональд Туск. Он начнет свою работу на посту 1 декабря.