Сегодня в Нью-Йорке открывается дом-музей из пивных банок.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», 20 лет служащий железной дороги Джон МИЛКОВИЧ собирал пустые банки из-под пива, расплющивал и их использовал для облицовки дома. 7 лет назад местные власти решили превратить дом из пивных банок в музей и выкупили его у Дж.МИЛКОВИЧА. С сегодняшнего дня это архитектурное чудо сможет посетить любой желающий. Экскурсия по музею будет стоить всего лишь 1 доллар.