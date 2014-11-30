В Москве проходит шествие против сокращения медработников и больниц

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в акции принимают участие несколько тысяч человек.

Организаторами акции является Конфедерация труда России и движение «Вместе - за достойную медицину!». Акция санкционирована московскими властями с участием до 1,5 тыс. человек.

Аналогичные акции проходят в более 40 регионах России.

Участники акции в Москве скандируют: ”Здоровье - право, а не товар”, ”Нам нужна русская медицина”, ”Нет мигрантов в медицине”, ”Москва восстанет за врачей”, ”Собянина (мэра Москвы) - в отставку”, ”Хватит торговать нашим здоровьем”, ”Никакой войны, кроме классовой”, ”Главный враг сидит в Кремле”, ”Хватит работать - надо бастовать, сегодня надо медиков поддержать”.

Также манифестанты держат в руках плакаты ”+32% на оборону, - 21% на медицину”, ”Прекратите разрушать здравоохранение” и ”Правительство - в отставку”.

Некоторые участники акции переоделись в черные балахоны и держат в руках пластмассовые косы, символически показывая таким образом вероятные последствия медицинской реформы.

Российские коммунисты принесли на акцию гроб, на котором написано: ”Мне не хватило койко-места”.

В середине октября на Российском медицинском сервере был опубликован план-график реформы медицины в Москве, предусматривающий закрытие 28 медицинских учреждений, в том числе 15 больниц, и увольнение около 7 тис. сотрудников.

По данным организаторов, в Москве уже началась первая волна сокращений медработников. При этом, как отмечают в профсоюзе медработников «Действие», она идет с многочисленными грубейшими нарушениями законодательства. Врачей и медсестер под давлением пытаются принудить увольняться с формулировкой по «собственному желанию» или «по соглашению сторон», чтобы не выплачивать положенное двухмесячное пособие.

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«В большинстве случаев незаконные нарушения этой волны можно будет легко оспорить в суде. Но в дальнейшем людей все равно будут пытаться увольнять. Наша задача – сохранить и сами медучреждения, и доступность качественной медицинской помощи для населения», - сказал оргсекретарь профсоюза медработников “Действие” Андрей Коновал.

Как напоминают в профсоюзе, на 2015 год запланировано снижение финансирования сферы здравоохранения в федеральном бюджете с 480 до 390 млрд руб., хотя за последние годы доля расходов и так снизилась всего до 3,4%.

В движении «Вместе за достойную медицину» отмечают, что, согласно данным мэрии, Москва является третьим городом мира по размерам бюджета, но на здравоохранение в целом тратиться всего 12%.

Аналогичная акция в Москве против сокращения расходов прошла 2 ноября, на митинг вышло 6,5 тыс. человек.