В Афганистане произошел еще один теракт, погибли 18 человек

По меньшей мере 45 человек ранены.

На востоке Афганистана в городе Джелалабад произошел теракт, по меньшей мере, 18 человек погибли.

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Как сообщает Tolo News, еще не менее 45 человек ранены.

Согласно информации местных чиновников, террорист-смертник совершил взрыв у офиса губернатора провинции в воскресенье после полудня.

Ни одна из групп, включая талибов, пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в восточной афганской провинции Нангархар погибли 36 человек, еще 65 получили ранения.

Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство».