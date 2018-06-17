В Афганистане произошел еще один теракт, погибли 18 человек
18:16, 17 июня 2018Мир
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По меньшей мере 45 человек ранены.
Иллюстрация REUTERS
На востоке Афганистана в городе Джелалабад произошел теракт, по меньшей мере, 18 человек погибли.
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Как сообщает Tolo News, еще не менее 45 человек ранены.
Согласно информации местных чиновников, террорист-смертник совершил взрыв у офиса губернатора провинции в воскресенье после полудня.
Ни одна из групп, включая талибов, пока не взяла на себя ответственность за нападение.
Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в восточной афганской провинции Нангархар погибли 36 человек, еще 65 получили ранения.
Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство».
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