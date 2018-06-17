В Афганистане число погибших при взрыве увеличилось до 35 человек, 65 ранены

Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство».

В результате взрыва в восточной афганской провинции Нангархар погибли 36 человек еще 65 получили ранения. Читайте такжеСбитого в Афганистане советского летчика нашли живым спустя 30 лет Как передает Al Jazeera, ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство». Сообщается, что теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с "Талибаном". Среди жертв - мирные граждане, афганские военные и члены "Талибана", которые отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter