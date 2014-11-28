Российская прокуратура завела второе дело против главы комитета солдатских матерей Богатенковой

Об этом сообщается на сайте прокуратуры, передает Центр журналистских расследований.

По версии следствия, Богатенкова в конце ноября 2012 года взяла в долг у некой женщины 100 тысяч рублей в долг, пообещав вернуть эту сумму до 10 декабря этого же года, однако после этого, как говорится в заявлении прокуратуры, Богатенкова «стала отказываться от своих обязательств, отрицая факт самого займа».

Напомним, прокуратура Ставропольского края не признала главу правозащитного комитета солдатских матерей «Матери Прикумья» Людмилу Богатенкову, занимавшуюся расследованием гибели российских солдат в Украине, причастной к мошенничеству. Однако в эфире Дождя ее адвокат Андрей Сабинин заявил, что такое заявление является бессмысленным.

«Речь не идет об оправдании Богатенковой или о прекращении уголовного дела. Дело продолжается, оно не прекращено, а для Богатенковой ничего не изменилось», — сказал он тогда.

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Правозащитнице предъявлено обвинение в мошенничестве. Одновременно полиция провела обыск в кабинете, арендуемом отделением «Комитета солдатских матерей» по Буденновску и Буденновскому району Ставропольского края («Матери Прикумья»), которое возглавляет Богатенкова.

В августе Людмила Богатенкова передала в СПЧ сведения о гибели девяти военнослужащих, проходивших службу по контракту в 18 мотострелковой бригаде (в/ч 27777). Члены Совета направили в Главное военное следственное управление Следственного комитета интернет-обращение с просьбой возбудить уголовное дело. Ответ так и не был получен. Четырнадцатого октября, как сообщается на сайте «Солдатских матерей Санкт-Петербурга», списки погибших солдат передали лично президенту Владимиру Путину.