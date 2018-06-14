Госдеп обвинил РФ в авиаударе по Сирии

21:58, 14 июня 2018
Мир
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REUTERS

«Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных граждан Сирии», - написала Науэрт.

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По ее словам, в ходе предполагаемого российского авиаудара по Зардану погибли 44 человека.

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Теги: #Сирия#Госдеп