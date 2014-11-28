В России пенсионеры взяли штурмом аптеку и разломали витрину из-за льготных лекарств
Минздрав Новосибирской области РФ проведет проверку системы выдачи льготных лекарств в аптеке в Бердске, где посетители проломили витрину в давке за медикаментами.
Инцидент произошел 26 ноября, в день завоза льготных лекарств, сообщает ТАСС.
По свидетельствам очевидцев, в аптеке были в основном пожилые люди, которые ждали лекарств по рецепту больше месяца. Бесплатные препараты выдавали в одном окне из трех существующих. Между посетителями возникла драка, в ходе которой люди сломали витрину.
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Как сообщил и. о. министра здравоохранения региона Олег Иванинский, конфликтная ситуация произошла из-за ошибки в организации системы выдачи льготных лекарств.
"Министерство здравоохранения оперативно отреагировало на сигнал. В аптечном пункте уже ведется проверка и виновные понесут административное наказание", - сказал он.