В России пенсионеры взяли штурмом аптеку и разломали витрину из-за льготных лекарств

Инцидент произошел 26 ноября, в день завоза льготных лекарств, сообщает ТАСС.

По свидетельствам очевидцев, в аптеке были в основном пожилые люди, которые ждали лекарств по рецепту больше месяца. Бесплатные препараты выдавали в одном окне из трех существующих. Между посетителями возникла драка, в ходе которой люди сломали витрину.

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Как сообщил и. о. министра здравоохранения региона Олег Иванинский, конфликтная ситуация произошла из-за ошибки в организации системы выдачи льготных лекарств.

"Министерство здравоохранения оперативно отреагировало на сигнал. В аптечном пункте уже ведется проверка и виновные понесут административное наказание", - сказал он.