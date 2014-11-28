Финляндия узаконила однополые браки

14:13, 28 ноября 2014
Мир
0 0

Парламент Финляндии проголосовал за то, чтобы разрешить в стране регистрировать браки однополых пар.

REUTERS

Об этом передает Русская служба Би-би-си.

До сих пор в стране гомосексуальным парам разрешалось лишь вступать в так называемое "зарегистрированное партнерство", но брак официально был запрещен.

Таким образом, Финляндия стала 12-й европейской страной, где разрешены однополые браки.

Читайте такжеСуд США разрешил гей-браки еще в 5 штатахКак сообщал УНИАН,  в прошлом месяце парламент Эстонии принял "Закон о сожительстве", легализировав однополые партнерства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter