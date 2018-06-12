В одной лишь мини-юбке: голливудская Женщина-кошка снялась топлес в поддержку ЛГБТ
15:47, 12 июня 2018Мир
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В своем Instagram аккаунте звезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена в одной лишь мини-юбке.
Холи Берри опубликовала пикантное фото в поддержку ЛГБТ-сообщества / скриншот
Известная голливудская актриса Холи Берри поддержала ЛГБТ-сообщество откровенным снимком.
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В своем Instagram аккаунте звезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена в одной лишь радужной юбке-пачке. При этом грудь звезда просто прикрывает рукой.
"В поддержку всех людей, которые имеют личное право БЫТЬ", - подписала Берри публикацию.
Напомним, 17июня в Киеве запланирован Марш Равенства в поддержку ЛГБТ.
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