В одной лишь мини-юбке: голливудская Женщина-кошка снялась топлес в поддержку ЛГБТ

15:47, 12 июня 2018
Мир
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Холи Берри опубликовала пикантное фото в поддержку ЛГБТ-сообщества / скриншот

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В своем Instagram аккаунте звезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена в одной лишь радужной юбке-пачке. При этом грудь звезда просто прикрывает рукой.

"В поддержку всех людей, которые имеют личное право БЫТЬ", - подписала Берри публикацию.

Напомним, 17июня в Киеве запланирован Марш Равенства в поддержку ЛГБТ.

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Теги: #ЛГБТ#актриса#топлесс