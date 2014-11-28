Президент Литвы показала свой портрет, написанный бойцом полка "Азов" (фото)
03:59, 28 ноября 2014Мир
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Боец полка специального назначения "Азов" написал портрет президента Литвы Дали Грибаускайте, когда она находилась в Украине с рабочим визитом.
REUTERS
Об этом президент Литвы написала а своей странице в Facebook на литовском и украинском языках.
"Во время визита в Украину получила подарок - картину, нарисованную воином Александром К., который борется за свободу и независимость своей страны. Спасибо!", - написала президент.
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О том, что военный, который нарисовал портрет, служит в "Азове", сообщила пресс-служба полка. В подразделении добавили, что позывной у бойца - "Художник".
Грибаускайте / Facebook
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