Обломки Боинга, которые остались в Украине, не важны для следствия - Нидерланды

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Совета по безопасности Нидерландов Сару Ферной.

По ее словам, организации работы на месте катастрофы завершены.

"У нас был список фрагментов самолета, которые мы хотели собрать, и мы их собрали", - отметила Ферной. В настоящее время обломки находятся в Харькове и в ближайшее время будут транспортированы в Нидерланды для реконструкции части самолета. По мнению специалистов, это должно помочь в изучении причин трагедии.

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Что касается оставшихся на месте крушения фрагментов, то они "не представляют интереса для следствия", сказала официальный представитель совета.

"Это значит, что их не будут транспортировать в Нидерланды и останутся в Украине, и мы не знаем, что с ними дальше произойдет. Они не являются доказательствами в расследовании причин катастрофы", - подчеркнула она.

Ранее Совет по безопасности Нидерландов сообщил, что уборкой остальных обломков с места аварии займутся местные службы.