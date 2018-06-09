Трамп: Обама позволил России отобрать у Украины Крым

При этом президент США утверждает, что во время захвата Россией Крыма поступил бы по-другому.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что предыдущий президент Барак Обама позволил России отобрать у Украины Крым.

Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках участия в саммите лидеров стран "Большой семерки" в регионе Шарлевуа (Квебек), которая транслировалась на сайте Белого дома.

"Вы знаете, вы спросите президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил, чтобы Крым был потерян. Это произошло во время его руководства, и он был тем, кто позволил России вторгнуться в Крым и потратить там много средств, так как они потратили много денег на перестройку, и я думаю, они там имеют базу для подводных лодок", - заявил Трамп.

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"Обама может говорить все что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Я, наверное, поступил бы совсем по-другому, но вы действительно спросите об этом у президента Обамы. Вы знаете, почему он это сделал? Но это было сделано давно", - отметил Трамп.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым, организовав псевдореферендум по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.