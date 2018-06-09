В Кремле сообщили, что обсуждается возможность встречи Трампа и Путина в Вене

При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что пока никаких конкретных договоренностей нет.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, и Вена может стать таким городом", - сказал Песков журналистам.

При этом Песков отметил, что пока никаких конкретных договоренностей нет.

"То есть в этом плане ничего не изменилось", - сказал Песков.

На вопрос, обсуждалась ли возможность проведения встречи в Вене президентом РФ и канцлером Австрии Себастьяном Курц, он сказал: "Упоминалось, что Вена может стать таким городом".

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При этом он отметил, что этот вопрос - это предмет российско-американского обсуждения.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вене летом.

The Wall Street Journal с ссылкой на источники сообщил, что Белый дом находится на ранней стадии планирования потенциального саммита между двумя главами государств.