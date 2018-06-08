В США предлагают награждать победителей ЧМ-2018 за пределами России
Хельсинкская комиссия США предложила организовать церемонию награждения победителей чемпионата мира по футболу «за пределами России» в связи с многочисленными нарушениями прав человека в стране.
Об этом сообщает "Голос Америки". Рекомендация содержится в докладе, который был опубликован комиссией в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в этом месяце.
«В идеале ФИФА следовало бы организовать церемонию вручения кубка мира на нейтральной территории за пределами России», — говорится в докладе.
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Комиссия также призвала участников и гостей чемпионата не выражать «публичного одобрения в адрес Владимира Путина как главы государства, принимающего этот турнир».
Ранее сообщалось, что Австралия объявила о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 в России. Также дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, которая не входит в ЕС.