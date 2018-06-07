В Литве столкнулись несколько бронемашин «Страйкер» – пострадали американские военные

Подразделения ВС США участвуют в учениях Saber Strike, которые проходят в странах Балтии в июне.

В Пренайском районе Литвы столкнулись четыре военных бронетранспортера армии США. В результате инцидента пострадали около 10 американских военных.

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Об этом сообщает DELFI, ссылаясь на представителя вооруженных сил Литвы.

Отмечается, что два из четырех бронетранспортеров Stryker съехали с дороги, когда направлялись в Казлу-Руду

Представитель полиции Алитусского уезда Эгле Качинскене сообщила, что информация об инциденте поступила примерно в 11.10. Ранения американских военных легкие, гражданские лица не пострадали. Она также подтвердила, что бронетранспортеры столкнулись между собой.

Полиция была вызвана для регулирования дорожного движения, госпитализированы ли пострадавшие военные, неизвестно.

Американские военные участвуют в учениях Saber Strike, которые проходят в странах Балтии в июне.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае России в районе Бикина во время транспортировки военной гусеничной техники танк Т-72 упал с трала и съехал в кювет.