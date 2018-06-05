Спецпрокурор Мюллер обвинил Манафорта в давлении на свидетелей - NYT

Прокуроры просят арестовать Манафорта на время расследования.

Федеральные прокуроры обвинили бывшего главу избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в попытке повлиять на свидетелей в его деле о налогах и отмывании денег.

Как сообщает New York Times, в судебных документах прокуроры, которые работают на спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием дела, заявили, что Манафорт нарушил условия освобождения, пока он ждет суда. Они попросили Федерального судью пересмотреть эти условия и арестовать его на время расследования.

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Прокуроры заявили, что Манафорт пытался связаться со свидетелями по телефону, через посредника и через закодированную программу обмена сообщениями. Один из свидетелей сказал ФБР, что Манафорт пытался его "склонить к ложным показаниям", - сказали прокуроры. Два свидетеля дали тексты ФБР, которое, согласно судебным записям, также обіскало учетную запись Apple Манафорта.

Адвокат Манафорта не ответил на сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию. Ни свидетели, ни посредники не были названы.

Как сообщал УНИАН, Манафорт обвиняется в нарушении федеральных законов о лоббировании, налогообложении и отмывании денег в рамках сложной схемы, в которой он, в том числе, лоббировал интересы украинского экс-президента-беглеца Виктора Януковича и скрывал доходы на зарубежных банковских счетах.

Свидетели, о которых идет речь, причастны к утверждениям о том, что Манафорт тайно нанял группу бывших европейских чиновников для лоббирования вопросов, связанных с Украиной. Манафорт выплатил им 2 миллиона евро в 2012 и 2013 годах.