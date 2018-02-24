За оплату европейские политики предоставляли "свои независимые оценки", которые поддерживали украинскую власть.

Бывший американский советник Виктора Януковича и "Партии Регионов", а также экс-председатель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт платил европейским политикам, чтобы те придерживались проукраинских позиций, тоесть поддерживали тогдашнее правительство Виктора Януковича.

Читайте такжеРаскрытие лжи партнера Манафорта: CNN рассказал о встрече в Вашингтоне по Украине в 2013 годуОб этом говорится в новом обвинительном акте против Манафорта, сообщает Washington Examiner. Согласно обвинительному акту, Манафорт, с помощью давнего соратника Рика Гейтса, «тайно подкупал группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали благоприятные для Украины позиции, в том числе путем лоббирования в Соединенных Штатах».

Как сообщает издание, группа, управляемая бывшим канцлером Европы «предоставляла свои независимые оценки» действиям украинских правительств, «когда на самом деле были проплачены лоббистами за Украину».

«В 2012 и 2013 годах Манафорт использовал по крайней мере четыре оффшорных счета, чтобы привлечь более 2 миллионов евро, чтобы заплатить группе бывших политиков», - говорится в обвинительном акте.

Издание также сообщает, что Большое жюри в Вашингтоне одобрили новую порцию обвинений против Манафорта, состоящую из 32 пунктов.