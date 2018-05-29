Россия перед Чемпионатом мира запретила жителям ОРДЛО въезд в Ростовскую область

В РФ опасаются распространения преступности с территории оккупированного ею Донбасса.

Российская Федерация запретила с 1 июня жителям оккупированного Донбасса въезд в Ростовскую область из-за проведения чемпионата мира по футболу в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации установили тотальный контроль над работниками так называемых «бюджетных» организаций временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т.ч. школ и больниц, относительно выполнения запрета выезда на контролируемую правительством Украины территорию», - отметил Гуцуляк.

В частности, он сообщил, что «за каждым учреждением закреплены сотрудники т.н. «Министерства государственной безопасности», которые осуществляют внезапные проверки наличия работников, в т.ч. по месту жительства».

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«Кроме того, в связи с проведением на территории РФ чемпионата мира по футболу российское руководство запретило с 1 июня местному населению оккупированных территорий въезд на территорию Ростовской области, учитывая сложную криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и угрозу распространения преступности на территорию России», - добавил представитель.

Как известно, чемпионат мира по футболу проходит раз в четыре года. В 2018 году хозяином турнира будет Россия. Соревнования будут проходить с 14 июня по 15 июля. В турнире примут участие национальные сборные 32 стран.