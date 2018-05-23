В Марьинке от пули снайпера боевиков погиб гражданский - Минобороны

Вечером боевики выпустили по городу несколько мин калибра 82 мм.

В Министерстве обороны Украины заявили о гибели от пули снайпера гражданского лица в Марьинке Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Минобороны со ссылкой на спикера ведомства Дмитрия Гуцуляка.

"После 11:00 и около 17:00 по мирным жителям Марьинки вел огонь вражеский снайпер. В результате этих обстрелов на ул. Прокофьева боевик российско-террористических войск унес жизнь гражданского лица", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что после 17:40 боевики выпустили по городу 4 мины калибра 82 мм и разрушили жилой дом на ул. Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток в районе проведения Операции Объединенных сил во время боевых действий один украинский воин погиб, трое ранены.