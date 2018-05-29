Делегации США и КНДР в Сингапуре обсуждают предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Ранее стало известно, что США решили отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи.

По данным администрации президента США, американская правительственная делегация прибыла во вторник, 29 мая, в Сингапур через Японию для встречи с дипломатами из КНДР.

Как передает DW.com, переговоры касаются запланированного на 12 июня саммита с участием американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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Ранее сообщалось, что США решили отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи. Новый пакет ограничительных мер планировали принять во вторник, 29 мая, сообщила накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Однако в понедельник Белый дом принял решение повременить с данным шагом из-за дипломатических контактов американских и северокорейских официальных лиц в пограничной демилитаризованной зоне Пханмунджом. Американскую делегацию возглавляет посол США на Филиппинах Сун Ким, который ранее работал послом в Южной Корее.

Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации президента США, министерство финансов США подготовило список санкций, который включает более 30 наименований. В перечень вошли также российские и китайские компании.

24 мая Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированная на 12 июня, не состоится. При этом он обвинил северокорейский режим во "вражде". КНДР назвала решение об отмене саммита "крайне прискорбным", впрочем заявила о готовности к дальнейшим переговорам с США. На следующий день после отмены саммита Трамп заявил, что он все же может состояться 12 июня, как изначально планировалось.