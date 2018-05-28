США решили не расширять санкции против КНДР - The Wall Street Journal

Министерство финансов США подготовило пакет санкций, которые затронули бы более 30 лиц. В списке, в частности, есть российские и китайские организации.

Власти Соединенных Штатов приняли решение не расширять санкции против Северной Кореи на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным одного из источников, в Белом доме были готовы объявить о новых санкциях против КНДР во вторник, 29 мая, однако приняли решение отложить их введение на неопределенный срок.

Сообщается, что министерство финансов США подготовило пакет санкций, которые затронули бы более 30 лиц. В списке, в частности, есть российские и китайские организации.

В издании отметили, что санкции должны были стать ответом на агрессивную риторику северокорейских властей, которая побудила Трампа неожиданно отменить встречу с Ким Чен Ыном. Однако через некоторое время появились сообщения, что саммит США и КНДР, как и планировалось ранее, пройдет 12 июня в Сингапуре.