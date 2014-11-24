России не хватает сырья для крабовых палочек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника руководителя ведомства Алексея Алексеенко.

"Нам надо оценить возможности потенциальных предприятий-поставщиков и уровень их безопасности, если в странах есть работоспособная ветеринарная служба, то мы можем даже открыть поставки под ее гарантии, если есть сомнения - можем послать своих инспекторов", - сказал он.

Читайте такжеВ России - дефицит соли из-за срыва поставок с ДонбассаСоединенные Штаты были основным поставщиком минтаевого сурими, из которого изготавливаются охлажденные крабовые палочки высокого качества, пояснил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

"После эмбарго нас полностью отсекли от рынка качественного сурими, но даже сырья со средним качеством из Юго-Восточной Азии не хватает", - пояснил он. Российское сырье дороже американского, а по качеству уступает ему и подходит для изготовления только замороженной имитации крабового мяса, уточнил Гудков.