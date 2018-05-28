Польша настаивает на продлении санкций против России

Через месяц страны Европейского Союза должны решить, что будет дальше с ограничениями в отношении России.

Глава внешнеполитического ведомства Польши заявил, что экономические санкции против России должны быть продолжены.

Через месяц страны Европейского Союза должны решить, что будет дальше с ограничениями в отношении России. Об этом сообщает "Польское Радио".

Как сказал польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в разговоре с журналистами в Брюсселе, «должны быть какие-то эффекты, изменение поведения России в международной системе, чтобы эти санкции смягчать, и ничего на это не указывает».

Министр Яцек Чапутович сообщил, что прямо из Брюсселя он едет в Нью-Йорк, где на форуме ООН будет вести дебаты, посвященные ситуации в Украине и российской агрессии. «Это очередная проблема, которая не решается в связи с минскими договоренностями», – сказал глава МИД Польши.

Читайте такжеСША добиваются от Европы ввода новых санкций против России – Financial Times

На встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе 28 мая вопрос санкций не обсуждался, однако появилось дело России в контексте сбитого в июле 2014 года над Украиной малайзийского самолета MH17. В катастрофе погибло 298 человек.

Министр иностранных дел Нидерландов обнародовал сегодня результаты международного расследования, которые указывают на то, что ракета, которой сбили самолет, принадлежала русской армии. «Это показывает ситуацию в новом контексте, и является дополнительным доказательством того, что Россия играла и в дальнейшем играет дестабилизирующую роль в европейской и глобальной безопасности», – сказал Чапутович.

Как известно, численность лиц, против которых Евросоюз ввел санкции из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, возросла до 155.