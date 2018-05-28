Миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ

В Бен-Гурионе ему выписали удостоверение нового репатрианта и удостоверение личности.

Российский олигарх Роман Абрамович репатриировался в Израиль. Миллиардер прибыл в Бен-Гурион на частном самолете, где получил все необходимые документы

Об этом со ссылкой на источники сообщают "Вести".

"Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях – к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут"). Из Бен-Гуриона новый репатриант Роман Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку. По неуточненным данным, сделал он это в Герцлии", - сказано в сообщении.

Что касается международного паспорта ("даркона"), то на данном этапе не ясно, получил ли его Абрамович сразу.

Читайте такжеСМИ выяснили, на что придется согласиться Абрамовичу ради британской визы

Ранее сообщалось, что бизнесмен решил начать процедуру получения гражданства после затруднений с получением британской визы.

В апреле у Романа Абрамовича истекла британская виза, а новую бизнесмену не выдают уже несколько недель. По данным СМИ, Великобритания потребовала у Абрамовича объяснить происхождение своего состояния, чтобы получить новую инвесторскую визу. Позднее источник в окружении бизнесмена опроверг эту информацию.