Абрамович намерен получить гражданство Израиля - СМИ

Вероятно, Абрамович нашел способ решения проблем, вызванных санкционным давлением на Россию.

Российский миллиардер Роман Абрамович собирается получить израильское гражданство. Предполагается, что бизнесмен решил начать процедуру получения гражданства после затруднений с получением британской визы.

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Как передает КоммерсантЪ, по данным израильских СМИ, сегодня, 24 мая, Абрамович прибудет в Израиль.

Напомним, в апреле у Романа Абрамовича истекла британская виза, а новую бизнесмену не выдают уже несколько недель. По данным СМИ, Великобритания потребовала у Абрамовича объяснить происхождение своего состояния, чтобы получить новую инвесторскую визу. Позднее источник в окружении бизнесмена опроверг эту информацию.