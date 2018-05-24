Абрамович намерен получить гражданство Израиля - СМИ

13:20, 24 мая 2018
Мир
1202
Роман Абрамович / REUTERS

Российский миллиардер Роман Абрамович собирается получить израильское гражданство. Предполагается, что бизнесмен решил начать процедуру получения гражданства после затруднений с получением британской визы.

Читайте такжеВ Кремле назвали борьбу Британии с "грязными деньгами" из РФ "русофобией"

Как передает КоммерсантЪ, по данным израильских СМИ, сегодня, 24 мая, Абрамович прибудет в Израиль.

Напомним, в апреле у Романа Абрамовича истекла британская виза, а новую бизнесмену не выдают уже несколько недель. По данным СМИ, Великобритания потребовала у Абрамовича объяснить происхождение своего состояния, чтобы получить новую инвесторскую визу. Позднее источник в окружении бизнесмена опроверг эту информацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Роман Абрамович