Ким Чен Ын и Трамп подтвердили готовность к саммиту в Сингапуре

Отметим, 24 мая Дональд Трамп отменил саммит, но уже на следующий день заявил о шансах на его проведение.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность к "полной" денуклеаризации корейского полуострова и до запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после переговоров с северокорейским лидером в демилитаризованной зоне на межкорейской границе, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп дал понять, что подготовка к саммиту 12 июня с Кимом успешно продолжается, несмотря на предыдущее заявление об отмене встречи.

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Мун и Ким провели неожиданную встречу в субботу, 26 мая, подтвердив, что саммит Северной Кореи и США должен быть произведен.

"Ким и я согласились, что саммит 12 июня должен быть проведен очень успешно, и что наше стремление к денуклеаризации корейского полуострова и вечного режима мира не должен быть остановлены", - сказал Мун.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились на фоне неуверенности относительно проведения исторического саммита между КНДР и США. 24 мая Дональд Трамп отменил саммит, но уже на следующий день заявил о шанс на его проведение.