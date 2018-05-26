Лидеры КНДР и Южной Кореи проводят незапланированную встречу в демилитаризованной зоне (видео)

Стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о саммите.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чем Чен Ын, и Мун Чжэ Ин проводят встречу в демилитаризованной зоне между двумя странами.

Встреча глав двух государств ранее не анонсировалась, сообщает Новое время со ссылкой на ВВС.

Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о саммите.

В четверг президент США Дональд Трамп отменил саммит, который планировался на 12 июня.

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О результатах переговоров президент Южной Кореи объявит завтра, в воскресенье, пишет Громадське радіо со ссылкой на Reuters.

Напомним, 15 мая Северная Корея отменила переговоры с Южной Кореей, которые были запланированы на 16 мая, за совместные учения американских и южнокорейских военных.

24 мая Северная Корея назвала заявления вице-президента США «глупыми».