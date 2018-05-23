Под Будапештом столкнулись фура и микроавтобус: девять погибших

Среди жертв семеро румынских туристов, которые возвращались домой.

В Венгрии неподалеку от Будапешта вечером 22 мая столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами. В результате лобового столкновения погибло девять человек.

Читайте такжеНа Прикарпатье поезд раздавил автомобиль на переезде, есть жертвы (фото)По предварительным данным, грузовик ехал по встречной полосе с превышением скорости, в результате чего и произошло столкновение, сообщает издание Adevarul.

Микроавтобус перевозил туристов из Румынии, они возвращались домой из Словении, сообщает издание. Посольство Румынии в Венгрии сообщает, что их граждан среди жертв семеро.

Среди погибших также водитель автобуса. Сообщается, что во время столкновения он вел прямую трансляцию на Facebook.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в результате страшного ДТП во Львовской области погибли шесть человек, еще двое получили травмы.