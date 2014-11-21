В Венеции могут ввести штрафы для туристов с "шумными" чемоданами
Если запрет будет принят, то начиная с мая 2015 года путешественников с дребезжащими чемоданами начнут штрафовать на сумму от 100 до 500 евро.
Власти Венеции собираются ввести штрафы для туристов с багажом, который издает много шума.
Отмечается, что речь идет о чемоданах на пластиковых или литых резиновых колесах, издающих шум, от которого жители Венеции не могут уснуть по ночам, сообщает Lenta.ru со ссылкой на InViaggio.
В случае введения ограничений туристам придется раскошелиться на чемоданы с резиновыми колесами, которые накачиваются воздухом, или носить багаж в руках.
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Если запрет будет принят, то начиная с мая 2015 года путешественников с дребезжащими чемоданами начнут штрафовать на сумму от 100 до 500 евро.
Отмечается, что запрет не коснется местных жителей.