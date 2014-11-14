В Рио-де-Жанейро решили привлечь туристов, открыв пляж для нудистов

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Fox News.

«Абрикосовый пляж» расположился в часе езды от центра мегаполиса. Его появлению бразильцы обязаны усилиям активистов, в 2013 году уже организовывавших топлес-протест в защиту прав нудистов в престижном городском районе Ипанема.

Место и ранее было популярно среди любителей загорать без купальных костюмов. Однако теперь пляж получил официальный статус места отдыха для нудистов благодаря указу, подписанному мэром Рио Эдуардо Паесом.

Читайте такжеКитай решил наказывать нудистов общественными работами По мнению активистов, «мужественное решение мэра» позволит городу получить новую достопримечательность, что поможет привлечь больше путешественников.