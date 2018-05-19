Стало известно, какие кольца одели принц Гарри и Маркл (фото)

Жених и невеста одели на палец друг другу главные атрибуты свадьбы.

Меган Маркл и принц Гарри обменялись обетами и надели друг другу кольца.

Ранее стало известно, что молодожены выбрали Cleave and Company для создания своих свадебных колец.

Кольцо Меган была изготовлено из куска валлийского золота, который ей подарила Ее Высочество королева Елизавета II.

А вот обручальное кольцо принца Гарри изготовлено из белого золота с текстурным обрамлением.

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В часовню Святого Георгия в день свадьбы обручальные кольца привез Герцог Кембриджский (принц Уильям), который выступает сегодня свидетелем, сообщается на официальном сайте королевской семьи.

Интересно, что принц Гарри не поддержал традицию, начатую его отцом, принцем Чарльзом. Отец жениха в свое время отказался от того, чтобы носить любые украшения на руках, в частности обручальные кольца.

Также эту традицию поддержал и принц Уильям в 2011 году, когда женился на Кейт Миддлтон - кольцо на их свадьбе было только одно.