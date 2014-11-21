В Казахстане запретили оппозиционный журнал из-за поддержки Украины

В Казахстане запретили издание оппозиционного журнала "Адамбол" ("Будь человеком" - прим. УНИАН) и арестовали тираж, обвинив в агитации войны.

Об этом пишет профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Александр Стариш, цитируя члена редколлегии журнала Дилярам Аркин и на своей странице в Facebook.

"В Казахстане запрещено издание журнала «Адамбол» («Будь человеком»). Понятно, что журнал оппозиционный. И Назарбаеву. И Путину", - пишет он.

Дилярам Аркин отмечает, что официальной причиной стал материал под названием “Наши на чужой войне”, в которой были приведены комментарии оппозиционера Садыкова о создании интернационального батальона, для участия в антитеррористической организации.

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"В этой статье Управление Внутренний политики акимата города Алматы увидело пропаганду войны и прочих “нехороших” вещей. Запретили распространять и выпускать журнал, также запрещена сейчас наша страничка в Facebook. Решение было принято заочно без нашего присутствия. Это был всего лишь повод придраться к журналу. Считаю, что есть причастность к этому, высокопоставленных чиновников из Астаны и высокопоставленных персон из Москвы, так как этот материал касается украино-российского конфликта", - отмечает редактор издания.

Аркин подчеркивает, что редакцию обвинили в агитации войны за то, что журнал выступил на стороне украинцев. Тираж выпуска арестован.