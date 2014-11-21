Москву снова окутал ядовитый дым и неприятный запах

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на "Мосэкомониторинг".

Ранее жители пяти округов Москвы пожаловались на неприятный запах, позже выяснилось, что к северо-востоку от города в четверг жгли древесину. Из-за северо-восточного ветра в нескольких районах Москвы ощущался запах гари и наблюдалось незначительное задымление.

"По состоянию на 21 ноября сохраняются превышения максимально разовых нормативов по диоксиду азота до 1,6 раза, по оксиду азота до 2,6 раза. В связи с продолжительным периодом метеоусловий, способствующих накоплению выбросов в атмосфере, отмечаются превышения среднесуточных нормативов, в том числе по взвешенным частицам", — говорится в сообщении.

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При этом в Москве отмечаются неблагоприятные метеоусловия. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха обусловлено сжиганием порубочных остатков на территории Московской области на фоне накопления вредных выбросов от автотранспорта.

В ближайшие сутки сохранятся метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы, отмечают московские экологи.