Обама узаконит проживание 5 млн нелегальных иммигрантов в США

Как говорится в сообщении Белого дома, решение президента предотвратит депортацию почти 5 млн человек, которые "находятся в стране больше 5 лет и имеют детей, рожденных в США или являются родителями лиц с разрешением на проживание в стране", передает ZN.UA.

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Для того, чтобы остаться в США, нелегальным иммигрантам надо обратиться к властям, сдать биометрические данные и пройти 2 проверки компетентных органов на счет угрозы национальной безопасности. Требуется также доказательство того, что ребенок родился до того, как Барак Обама распорядился легализировать иммигрантов.

После этого иммигранты могут оставаться в стране 3 года с возможностью дальнейшего продления проживания в США. Чтобы быть на хорошем счету у американских властей, они должны платить налоги, поскольку разрешение на пребывание в стране включает и разрешение на работу.

Официально о принятом решении Барак Обама объявит в ближайшие часы в телеобращении к гражданам.

Одновременно с иммиграционной реформой Барак Обама пересматривает политику непредоставления военной помощи Украине.