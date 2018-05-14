В США допустили введение санкций против европейских компаний из-за Ирана

По мнению Болтона, Иран «никогда не принимал стратегического решения отказаться от ядерного оружия».

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье допустил возможность введения санкций против европейских компаний в связи с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана.

Как передает Голос Америки, в интервью каналу CNN Болтон предположил, что некоторые европейские страны в конце концов поддержат США, несмотря на заявления европейских лидеров о том, что они сожалеют о решении Трампа о выходе из соглашения.

«Думаю, что европейцы увидят, что в их интересах, в конце концов, – поддержать это», – сказал он.

В то же время Болтон не исключил введения санкций против европейских компаний, ведущих бизнес с Ираном.

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«Это возможно, – сказал он. – Это зависит от поведения других правительств».

Болтон также повторил возражения администрации против сроков действия некоторых положений соглашения по ядерной программе Ирана, которые президент Дональд Трамп назвал «совершенно неприемлемыми».

«Думаю, нужно начать с фундаментальных недостатков самого соглашения, – сказал Болтон. – Оно не останавливает Иран от получения ядерного оружия. Как раз наоборот. Оно предлагает Ирану прикрытие для продолжения его работ. Если бы оно осталось в силе, то оно дало бы Ирану огромные экономические льготы без каких-либо гарантий результатов со стороны Ирана».

По мнению Болтона, Иран «никогда не принимал стратегического решения отказаться от ядерного оружия».

«Думаю, он проверяет границы положений соглашения и в некоторых случаях переходит их, – сказал Болтон. – Его баллистическая ракетная программа, которая практически никак не была ограничена, была доказательством того, что они стремились к созданию систем доставки для ядерного оружия».

Отвечая на вопросы о своих заявлениях в поддержку смены режима в Иране, с которыми он выступал до прихода в Белый дом, Болтон сказал: «Я много о чем писал и говорил, когда был сам себе хозяин».

«Таково было мое мнение тогда, – добавил он. – Теперь ситуация такова, что я советник по национальной безопасности при президенте Трампе. Я не человек, который принимает решения по национальной безопасности. Он (президент) принимает решения, и советы, которые я ему даю, остаются между нами».

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 мая, Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе.

Трамп со времен избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении «духа» этого соглашения, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает реализовывать программу по разработке баллистических ракет.

Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Трампа не выходить из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.

Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает «исключение» из их действия.