Глава британской разведки заявил, что РФ рискует оказаться "изолированным изгоем" - СМИ

Отдельная часть выступления главы MI5 будет посвящена клеветническим заявлениям Москвы и беспрецедентному уровню дезинформации после случившегося в Солсбери.

Глава британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркер подготовил речь, с которой он намерен выступить перед европейскими коллегами в Берлине.

В проекте выступления, с которым ознакомилась Financial Times, Паркер обсуждает отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и предупреждает Россию о том, что она рискует оказаться "еще более изолированным изгоем", передает РБК.

Читайте такжеРоссия представлет растущую угрозу для Великобритании - глава контрразведки MI5

По мнению главы MI5, Кремль вопиющим образом нарушает международные нормы права и проводит курс при помощи агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб.

Отдельная часть выступления Паркера будет посвящена клеветническим заявлениям Москвы и беспрецедентному уровню дезинформации после случившегося в Солсбери.

Помимо российской темы, глава MI5 намерен предупредить коллег и об опасностях со стороны "Исламского государства". По его словам, террористы до сих пор достаточно сильны, чтобы устраивать разрушительные нападения.

Как отмечает Guardian, Паркер также будет настаивать на взаимодействии спецслужб ЕС и Великобритании после Brexit. "В современном неспокойном мире мы должны объединять свои усилия как никогда", - говорится в проекте выступления.

Как сообщал УНИАН, британская разведка МІ5 считает отравление экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией.